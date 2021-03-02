Новоржевцы почтили память Сергея Михайлова и его товарищей-десантников

19:17, 01 марта 2021, ПАИ

21 год назад 1 марта вошло в историю России как трагическая дата, пишет газета «Земля Новоржевская». Тогда 90 псковских десантников вступили в неравный бой с боевиками на высоте 776 вблизи селения Улус-Керт. В противостоянии с многочисленно превосходившими силами противника выжить удалось только шестерым.

В том бою погиб житель Новоржева Сергей Михайлов, посмертно удостоенный ордена Мужества.

Сегодня на памятное мероприятие у бюста Сергея Михайлова в сквере напротив дома, где он жил, собрались неравнодушные жители самых разных возрастов. Торжественную церемонию открыла глава района Софья Пугачева. Софья Олеговна обратилась к собравшимся со словами благодарности о памяти, сохраняемой в сердцах новоржевцев.

О ратных подвигах, традициях мужества и героизма напомнил собравшимся председатель районного Совета ветеранов Владимир Егоров. От имени молодого поколения выступила учащаяся Новоржевской школы Алиса Степанова.

Объявили минуту молчания. К подножию памятника возложили цветы.

Жители Новоржева помнят подвиг Сергея и всех, кто отдал свои жизни за нас, за Россию…