Более 555 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
555 111 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 111,5 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 203 тысячи исследований.
По последним данным, в России коронавирусом заболело 4 268 215 человек, 3 838 040 пациентов выздоровело, 86 896 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 32 184 случая заражения коронавирусом, 21 093 человека выздоровели, 171 пациент умер.
Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.