В мире отмечают День дикой природы

08:16, 03 марта 2021, ПАИ

20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией постановила провозгласить 3 марта Всемирным днём дикой природы с целью повысить уровень осведомленности широкой общественности в вопросах дикой фауны и флоры, сообщает calend.ru.

В том же году отмечалось 40 лет со дня принятия другого важного документа в сфере защиты природного многообразия. Назывался он Конвенция «О международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения» (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES). Днём рождения документа стало 3 марта 1973 года.

Рождению праздника в стенах ООН предшествовала инициатива участников конференции сторон СИТЕС, проходившей в Таиланде весной 2013 года. Это собрание проводится между представителями стран, подписавших Конвенцию от 3 марта 1973 года. Именно на этой конференции было предложено объявить 3 марта Всемирным днём дикой природы. С этим предложением участники конференции и обратились в ООН, представив туда и результаты самой конференции.

Участие в Конвенции 1973 года не являлось обязательным, но страны, которые её подписали, обязаны выполнять условия, прописанные в данном документе. Сегодня участниками Конвенции являются 183 государства. СССР примкнул к участникам СИТЕС в 1976 году, а Россия, будучи правопреемницей Советского Союза, – в 1992 году.

Под защитой СИТЕС находятся примерно 5,8 тысячи видов животных и 30 тысяч видов растений. Они перечислены в трех приложениях СИТЕС и сгруппированы по степени угрозы их исчезновения.