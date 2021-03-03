Компания Microsoft представила новую платформу Mеsh

23:30, 02 марта 2021, ПАИ

Представьте, несколько людей из разных точек планеты работают над одним проектом. Например, создают чертёж будущего здания. Теперь у них не возникнет никаких проблем, потому что американская компания Microsoft создала платформу Mеsh. Об этом сообщил Forbes. С её помощью люди смогут общаться друг с другом через свои голографические аватары. Имея такой аватар, каждый участник проекта сможет прогуляться даже по ещё не существующему зданию.

Mesh позволит находящимся далеко друг от друга коллегам проводить совещания или, например, вместе учиться, указывает Microsoft. Дизайнеры и инженеры с помощью технологии смогут появляться в совместном виртуальном пространстве в форме голограмм и работать над 3D-моделями чего угодно — «от велосипедов до элитной мебели, двигателей самолётов или новых спортивных стадионов». Архитекторы смогут «ходить по голографической модели строящегося заводского цеха». У учащихся будет возможность узнавать об электромобилях или анатомии человека, в форме аватаров разбирая виртуальный двигатель или изучая, что скрывается под виртуальными мышцами. Посмотрите презентационный ролик нового продукта. Это выглядит фантастически!

