Победителей областного конкурса «Душа земли Псковской» наградили в Пскове

10:15, 03 марта 2021, ПАИ

В Доме офицеров в Пскове прошла торжественная церемония вручения удостоверений о присвоении почетного звания «Душа земли Псковской» за 2020 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В этом году обладателями звания «Душа земли Псковской» стали: в номинации «Народная песня» — художественный руководитель Народного коллектива ансамбля русской песни «Очелье» Вера Васильевна Кагазежева (Псков).

В номинации «Мастер декоративно-прикладного творчества» — преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова и мастер по валянию Ирина Иванова.

В номинации «Руководитель творческого коллектива» — главный дирижер Заслуженного коллектива народного творчества камерного хора «Кант», дирижер Образцового коллектива хора мальчиков МБУ ДО «Центр эстетического воспитания» Иван Беседин (Великие Луки).

В номинации «Руководитель творческого коллектива» — руководитель Народного самодеятельного коллектива мужского хора ветеранов войны и труда Татьяна Случаева (Великие Луки).

В номинации «Руководитель хореографического коллектива» — руководитель Образцового художественного коллектива ансамбля танца «Контраст» Юрий Воронов (Дновский район).

Свои награды победители получили из рук почетных гостей мероприятия и заслуженных работников культуры России.

После церемонии награждения состоялся праздничный концерт, в нем приняли участие творческие коллективы, руководители которых получили награды, а также лучшие исполнители Пскова и области, которые тоже являются обладателями почетного звания разных лет.

Ежегодно псковичам присваивается почетное звание «Душа земли Псковской» за большой вклад в развитие и сохранение народного самодеятельного творчества, народной традиционной культуры Псковской области.

В прошлом году почетного звания был удостоен пскович Владимир Максимов, балетмейстер, основатель областного ансамбля песни и пляски профессионального технического образования.