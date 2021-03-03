Лазерное шоу состоится в Пскове в рамках празднования 800-летия Александра Невского

15:30, 03 марта 2021, ПАИ

В апреле в Пскове в рамках празднования 800-летия Александра Невского состоится лазерное шоу. Об этом заявила генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Ольга Тимофеева в эфире проекта ПАИ-live 3 марта.

По её словам, шоу будет состоять из 17-минутного анимационного мультфильма, в качестве площадки для трансляции сейчас рассматривается Кремль.

Тимофеева также рассказала, что, согласно федеральному плану, в списке мероприятий также значится «Славься, Русь», которым будет заниматься непосредственно Театрально-концертная дирекция Псковской области.

«Будут принимать участие и в реконструкции Ледового побоища – идёт усиление праздника, совместно с ОЦНТ работаем над концепцией, посмотрим, что из этого выйдет. Весь год посвящён 800-летию, мероприятия начнутся с апреля и закончатся в декабре», – отметила директор ТКД.