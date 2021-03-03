К третьей волне коронавируса готовятся в Псковской области

13:23, 03 марта 2021, ПАИ

К третьей волне коронавируса готовятся в Псковской области. «Принимая решение о снятии или продлении ограничений, нужно учитывать ещё один фактор. Так, ряд федеральных экспертов прогнозируют третью волну заболевания в конце марта – начале апреля», - отметил на заседании оперштаба 3 марта губернатор региона Михаил Ведерников.

К тому же весенняя погода способствует распространению всех сезонных заболеваний, и коронавирус не исключение. В числе дополнительных рисков губернатор назвал майские праздники. «Мы помним, к какому росту заболеваемости они привели в прошлом году», - сказал Михаил Ведерников. Также в перечне опасностей - новые штаммы коронавируса, в частности, британский штамм с января наблюдается в Прибалтике, и сезонный приезд дачников.

Губернатор напомнил, что весной в Псковской области число постоянно пребывающего населения превышает миллион человек.