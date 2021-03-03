Количество рейдов по соблюдению масочного режима в Пскове увеличат в праздники

14:22, 03 марта 2021, ПАИ

В Пскове в праздники увеличат количество рейдов по соблюдению масочного режима. Об этом рассказал председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Андрей Михеев рассказал, что по промежуточным итогам требования, которые прописаны в указе и в рекомендациях Роспотребнадзора по организации работы организации торговли, в целом выполняются.

«Практические везде не нарушаются требования по наличию разметки, антисептиков при входе для обработки рук», - заметил Михеев.

За время проведения рейдов был составлен один административный протокол на местного жителя, который отказался выполнить требование надеть маску.

Контрольные мероприятия будут продолжены, усиления будут сделаны на выходные дни в преддверии 8 Марта. Накануне пскович без маски получил подарок от сотрудника полиции.