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Общество

Количество рейдов по соблюдению масочного режима в Пскове увеличат в праздники

В Пскове в праздники увеличат количество рейдов по соблюдению масочного режима. Об этом рассказал председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Андрей Михеев рассказал, что по промежуточным итогам требования, которые прописаны в указе и в рекомендациях Роспотребнадзора по организации работы организации торговли, в целом выполняются.

«Практические везде не нарушаются требования по наличию разметки, антисептиков при входе для обработки рук», - заметил Михеев.

За время проведения рейдов был составлен один административный протокол на местного жителя, который отказался выполнить требование надеть маску.

Контрольные мероприятия будут продолжены, усиления будут сделаны на выходные дни в преддверии 8 Марта. Накануне пскович без маски получил подарок от сотрудника полиции.

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