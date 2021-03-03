Пскович без маски получил подарок от полицейского

17:42, 02 марта 2021, ПАИ

Полицейский подарил маску посетителю одного из магазинов в Пскове во время рейда по соблюдению масочного режима 2 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В «Магните» в ходе рейда полицейские остановили четверых посетителей магазина, которые были без масок. При этом у всех них маски были при себе в карманах. Сотрудники полиции провели с ними профилактические беседы и вынесли предупреждения. Граждане пообещали, что будут соблюдать масочный режим, и на месте надели защитные маски. Однако у одного из парней средство индивидуальной защиты порвалось. Тогда полицейский достал имеющуюся при себе запасную маску и подарил её псковичу.

Всего в ходе рейда за отсутствие маски предупреждение получили семь посетителей магазинов Пскова, ещё в отношении одного посетителя был составлен административный протокол.