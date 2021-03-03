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Общество

Псковичи довольны своей работой, но есть нюансы

Каждый из нас в детстве мечтал кем-то стать. Чаще всего мечты базируются на профессии родителей, особенно это проявляется в семье военных. В остальных случаях ориентируются на свои таланты и увлечения. Но не всё всегда протекает по задуманному плану. Мы взрослеем, меняем взгляды на мир, и вместе с тем меняются наши интересы. Череда кризисов вообще спутала все карты. Любой потенциальный «космонавт» может оказаться дворником или менеджером среднего звена. Мы решили спросить у псковичей, довольны ли они своей работой, и получили любопытные ответы. Смотрите в нашем материале.


Люди уделяют работе огромное количество времени и сил. Нужно оплачивать счета, кормить детей и, конечно, съездить в тёплые края. В идеале хочется, чтобы деньги приносило любимое дело, рабочий график был свободным, коллектив хороший и зарплата достойная! Но, к сожалению, не все могут похвастаться такой роскошью.

Немного статистики. Почти 80 % россиян в целом удовлетворены своей работой, об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Среди опрошенных россиян 40 % ответили «вполне удовлетворён», ещё 39 % — «скорее, удовлетворён», при этом лишь 16 % «скорее, не удовлетворены» и 5 % «совершенно не удовлетворены». Большинство опрошенных (70 %) работают в организации, в офисе или в цеху, а каждый четвёртый россиянин (26 %) работает на улице, в разъездах или удалённо.

По сути, это отражается и в нашем опросе. Есть люди, которые счастливы, приходя на работу: «Я работаю учителем и директором школы. Уже 32 года работаю, и я очень довольна», — говорил один из респондентов. Большинство так же относятся к своей занятости, но с некоторыми оговорками: зарплата, локация, график и т. д. Есть фрилансеры, которые не привязаны к конкретному месту работы, что даёт им больше времени для себя. Нам удалось встретить и дворника. Эта, безусловно, важная и ответственная работа часто выступает как страшилка для непослушных школьников, однако человек занимает эту должность и доволен этим.

Как писал Маяковский, «все работы хороши, выбирай на вкус». Главное — не обманывать себя. Никогда не поздно изменить направление и заняться тем, о чём мечтал.

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