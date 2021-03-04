Молодёжный центр проведёт экскурсию по кладбищу в Пскове
Псковский городскоой молодёжный центр организует краеведческую экскурсию по Дмитровскому кладбищу в Пскове по адресу Плехановский посад, 74.
Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, экскурсантам расскажут об известных захоронениях и архитектурных памятниках на территории кладбища.
Экскурсия состоится 12 марта. Время сбора – 16:00. На экскурсию приглашается молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет. Для записи необходимо обратиться к методисту Молодёжного центра Анастасии «ВКонтакте». Первые 20 человек гарантированно попадут на мероприятие.