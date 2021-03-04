Псковичи заняли призовые места на олимпиаде по программированию в Санкт-Петербурге

15:11, 04 марта 2021, ПАИ

Ученики Псковского центра цифрового образования детей «IT-куб» направления «Спортивное программирование» заняли призовые места в Февральском кубке Санкт-Петербургской открытой олимпиады по программированию для учащихся 3-7 классов. Об этом пишет официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на председателя комитета по образованию Псковской области Александра Седунова.

Золото взял Егор Меньщиков, на втором месте оказался пскович Савва Тюрин, на третьем — Алексей Кольянов. Еще одну бронзу на олимпиаде завоевал Олег Константинов.