Ямочный ремонт дорог начался в Пскове

15:21, 04 марта 2021, ПАИ

Подрядчики приступили к ямочному ремонту улично-дорожной сети Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации.

В настоящий момент подрядные организации устраняют крупные аварийные ямы, размер которых не соответствует ГОСТу.

Согласно плану, в ближайшее время ямочный ремонт дорог пройдёт на улицах Максима Горького, Народной, Западной, Новгородской, Металлистов, Октябрьском проспекте. На некоторых из этих улиц работы уже ведутся.

Также в ближайшее время рабочие устранят крупные ямы на улицах Чудской, Труда, Леона Поземского, Коммунальной, Вокзальной.