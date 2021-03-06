Тимофея Весновея празднуют сегодня по народному календарю

09:44, 06 марта 2021, ПАИ

В этот день ожидали тёплых ветров и предсказывали, какой будет весна. Об этом пишет calend.ru.

Название дню дало имя преподобного Тимофея, жившего в пустыне Малой Азии в VIII веке. Тимофей исцелял людей и изгонял злых духов.

День традиционно приносил с собой тёплые ветры, потому появилась поговорка: «Дожить бы до Весновея, а там зима не страшна».

Погожий день становился предвестником тёплой весны.

На Тимофея Весновея обращали внимание и на гром. Если первые раскаты появлялись при северном ветре, весна могла оказаться холодной, если при восточном - тёплой и сухой, если же при южном - тёплой

Считалось, что в этот день начинается сокодвижение в клёнах и берёзах.