Жители Палкинского района поблагодарили «Экопром» за установку евроконтейнеров для ТКО

11:26, 12 марта 2021, ПАИ

Жители Новоуситовской волости Палкинского района поблагодарили регоператора по обращению с ТКО в Псковской области – ООО «Экопром» за установку евроконтейнеров, сообщает газета «Льновод».

1 марта состоялась рабочая встреча руководства администрации Палкинского района и представителей ООО «Экопром». Стороны достигли договоренности об установке более 20 контейнеров на территории района. Регоператор выполнил обещание в считаные дни – уже 6 марта «Экопром» установил 22 контейнера на оборудованных контейнерных площадках согласно реестру в деревнях Китенки, Кононово, Симоняты, Наумки, Новая Уситва, Евстифени, Добычи, Вороны, Перово, Шкарино, Трубицино, Раихино, Дорожино, Ручьи, Пуричино, Ерилово, Бородино, Крюково, Подмогилье-2. Еще один контейнер установлен в поселке Палкино на переулке Школьном. Директор компании «Экопром» Александр Киселев сдержал свое слово, и с 6 марта жители деревень Новоуситовской волости и жильцы домов на пер. Школьном в Палкино могут использовать для сбора ТКО новенькие пластиковые контейнеры, которые имеют объём 1,1 кубометра, оборудованы крышками в соответствии с требованиями СанПиН.

Первый заместитель главы Палкинского района Василий Раков подчеркнул, что с Александром Киселёвым состоялся продуктивный диалог. «Региональный оператор выполняет взятые обязательства по установке контейнеров для ТКО. Мы услышали слова благодарности в адрес глав волостей за оперативную работу по устройству контейнерных площадок, взаимодействие с оператором и в первую очередь с жителями. Александр Петрович подчеркнул важность этой работы. С его слов, жители Палкинского района - одни из самых культурных в плане сбора ТКО в регионе», - заявил Василий Раков.

«Для нас событие это долгожданное. Жители волости вынуждены были оставлять ТКО в мешках, которые ворошили как собаки, так и птицы, в одной из деревень неоднократно видели повадившуюся лису. Теперь на площадках будет аккуратно», - добавила глава сельского поселения «Новоуситовская волость» Светлана Федорова.

По её словам, работа в данном направлении будет продолжаться. В этом году администрация волости планирует организовать еще 7 контейнерных площадок.

«Мы уже давно ждали контейнер, когда увидели, что его устанавливают, очень обрадовались этому. Теперь у нас точно будет чистота и порядок в нашей деревне», - отметила воспитатель детского сада, жительница деревни Симоняты Алена Журавлева.

Продавец торговой сети, депутат сельского поселения «Новоуситовская волость», жительница деревни Ручьи Ольга Иванова подтвердила, что это приятное событие: «Долго ждали, но дождались. Контейнерная площадка у нас оборудована примерно в середине деревни, чтобы всем жителям было удобно подходить». По её словам, до установки баков приходилось следить за порядком, работать с населением. «Порой дачники организуют мусорные свалки у домов, объясняем, что порядок начинается с каждого конкретного домовладельца. Мусор вывозят у нас во второй и четвертый вторник месяца, что накопится много – не боимся, если что, и в мешках поставим», - рассказала Ольга Иванова.

«Ждали привоза контейнера долго, но терпели, понимая, что это временные трудности. Опрятно, хорошо на нашей площадке, - поделилась пенсионерка, жительница деревни Евстифени Татьяна Ревина. - Постоянных жителей в деревне немного, всего 4 семьи. Но летом деревня наполняется дачниками, у нас очень красивые места. Перебралась сюда из Москвы, развожу овец, кроликов, кур. Еще у меня 5 взрослых собак и три щенка, все подобранные в городах, и 14 кошек. В деревне мне нравится – красиво, дороги поддерживаются в порядке, и на улицах должен быть порядок. Увидев, что устанавливают контейнер, я сразу же позвонила главе волости и поблагодарила ее, а через вашу газету благодарю руководство ООО «Экопром». Мы в деревнях умеем поддерживать порядок, хорошо, когда нам в этом помогают».