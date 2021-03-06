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Общество

22 новых евроконтейнера установил регоператор в Палкинском районе

В деревнях Новоуситовской волости Палкинского района сегодня, 6 марта, установлены евроконтейнеры для сбора твёрдых коммунальных отходов. Регоператор по обращению с ТКО в Псковской области – ООО «Экопром» поставил 21 контейнер для установки на оборудованных контейнерных площадках согласно реестру в деревнях Новоуситовской волости: Китенки, Кононово, Симоняты, Наумки, Новая Уситва, Евстифени, Добычи, Вороны, Перово, Шкарино, Трубицино, Раихино, Дорожино, Ручьи, Пуричино, Ерилово, Бородино, Крюково, Подмогилье-2. Ещё один контейнер установлен в посёлке Палкино, в Школьном переулке.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Экопрома», договорённость о поставке и установке баков в срок до 8 марта была достигнута в ходе рабочей встречи руководителя регоператора Александра Киселёва  с и. о. главы Палкинского района Василием Раковым на минувшей неделе. Директор компании «Экопром» сдержал своё слово, и с сегодняшнего дня жители деревень Новоуситовской волости и жильцы домов в Школьном переулке в Палкино могут использовать для сбора ТКО новенькие пластиковые контейнеры, которые имеют объём 1,1 кубометра, оборудованы крышками в соответствии с требованиями СанПиН.

В нынешнем году «Экопром» приступил к планированию своей деятельности в части выставления баков в населённых пунктах. В феврале первые контейнеры были установлены на оборудованных контейнерных площадках в деревнях Бор и Захарино Пригородной волости Новосокольнического района. Таким образом, пересмотрен подход к деятельности регоператора в части установки баков – стартовала плановая систематическая работа по установке контейнеров в населённых пунктах муниципальных образований, где проведено оборудование контейнерных площадок.   

Регоператор стремится к повышению качества оказания услуги по обращению ТКО на территории муниципальных образований и использует для этого все возможности и ресурсы. 

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