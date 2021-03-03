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Общество

Регоператор поставит контейнеры на оборудованные площадки в Палкинском районе

Руководитель регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Псковской области — ООО «Экопром» Александр Киселёв и его заместитель Марина Мезенцева провели рабочую встречу с исполняющим обязанности главы Палкинского района Василием Раковым. В ней также приняла участие начальник отдела по ЖКХ управления по экономическому развитию администрации района Наталья Степанова. Целью встречи была оценка качества оказания услуги по обращению с ТКО на территории муниципалитета, а также обсуждение возможности поставки контейнеров в населенные пункты сельской местности, где проведено оборудование контейнерных площадок.

Директор компании Александр Киселёв выразил благодарность администрациям Палкинского района и поселений за организацию работы и содействие вывозу ТКО. Он отметил, что самый конструктивный диалог в рамках взаимодействия в сфере обращения с ТКО у регоператора сложился в Новосокольническом и Палкинском районах. По мнению районных властей, в настоящий момент муниципалитет охвачен услугой по вывозу ТКО максимально.

В ходе рабочей встречи была достигнута договоренность о поставке контейнеров на оборудованные контейнерные площадки в сельской местности и частном секторе поселка Палкино и Палкинского района.

В течение марта регоператор поставит 23 контейнера для сбора ТКО согласно реестру контейнерных площадок, которые в настоящий момент оборудованы с потребностью в баках. В том числе 22 контейнера должны установить в деревнях Новоуситовской волости: Китеки, Китенки, Кононово, Симоняты, Наумки, Новая Уситва, Евстифени, Добычи, Вороны, Перово, Шкарино, Трубицино, Раихино, Дорожино, Ручьи, Пуричино, Ерилово, Бородино, Крюково, Подмогилье-2. Один контейнер будет установлен на переулке Школьном в посёлке Палкино.

Как отмечалось на встрече, на оборудование контейнерных площадок в этом году Палкинский район получил 600 тысяч рублей, по 120 тысяч на каждую волость. В волостях составят планы по размещению площадок, регоператор подготовит смету по закупке контейнеров.

Кроме того, обсуждался вопрос о проведении работ по содержанию имеющихся контейнерных площадок в сельских населенных пунктах. Многие из старых площадок окружены сухой растительностью, которую необходимо убрать во избежание возгорания в связи с палами травы.

Директор ООО «Экопром» Александр Киселев отметил ответственность и добропорядочность сельских жителей Палкинского района, которые проявляют уважение к работе сотрудников компании и аккуратно складируют отходы.

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