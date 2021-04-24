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За год Псковский онкодиспансер проводит около 100 операций по удалению опухоли кишечника

Максим Гореленко. Фото здесь и далее Арсения Тимашова

Псковский онкологический диспансер проводит около 100 операций по удалению опухоли кишечника в год. Об этом рассказал заведующий хирургическим отделением онкодиспансера Максим Гореленко в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Лапароскопическая малоинвазивная хирургия колоректального рака выполняется в Псковском онкодиспансере уже не первый год.

«Мы выполняем такие операции и демонстрируем хороший уровень по качеству и результатам», - подчеркнул заведующий отделением.

Диспансер демонстрирует высокий уровень оказания помощи, не уступая ведущим клиникам в Москве и Санкт-Петербурге.

«Сама по себе лапароскопическая хирургия даёт много преимуществ, ведь это скорейшее восстановление трудоспособности, выздоровление, меньше осложнений в ране, потому что раны маленькие», - заметил Максим Гореленко.

Три года назад в диспансере только начали зарождаться лапароскопические операции.

«В 2020 году мы начали активно развивать лапароскопическую хирургию рака желудка, и сейчас уже всё прогрессирует, развивается», - добавил Гореленко.

22 и 23 апреля в диспансере показательные операции проводит кандидат медицинских наук, хирург, онколог, колопроктолог, заведующий отделением онкоколопроктологии Московской городской онкологической больницы № 62 Илья Черниковский.

«Учиться никогда не поздно, и всегда есть вопросы, которые следовало бы прояснить и уточнить», - отметил Максим Гореленко, поблагодарив ведущего специалиста за мастер-класс, а также выразил надежду, что полученные знания пригодятся в дальнейшей работе.

Врач отметил, что Псковский онкодиспансер надеется выйти на уровень московской клиники и выполнять более 90% лапароскопических операций.

«Это считается идеалом, к которому нужно стремиться. Мы активно двигаемся вперёд», - рассказал псковский врач.

Читайте также интервью Ильи Черниковского о специфике колоректального рака.

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