В Себежском районе поисковый отряд «Забытый батальон» нашел бойца из Минска
В Себежском районе поисковый отряд «Забытый батальон» нашёл бойца Ивана Васильевича Байдака, уроженца деревни Строчицы Минской области, передает Официальный телеграмм-канал Псковской области. Посиковикам
Удалось найти и его родственников, оказалось, что жива родная сестра бойца, Анна Васильевна, которая искала брата все послевоенные годы. И сейчас она хочет вернуть останки на родину и похоронить рядом с родителями.
«Процедура непростая, особенно с учётом эпидобстановки, и может затянуться не на один месяц. Обязательно сделаем всё, чтобы она прошла в максимально короткие сроки», - сказал губернатор.
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