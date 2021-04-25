В Себежском районе поисковый отряд «Забытый батальон» нашел бойца из Минска

09:14, 25 апреля 2021, ПАИ

В Себежском районе поисковый отряд «Забытый батальон» нашёл бойца Ивана Васильевича Байдака, уроженца деревни Строчицы Минской области, передает Официальный телеграмм-канал Псковской области. Посиковикам

Удалось найти и его родственников, оказалось, что жива родная сестра бойца, Анна Васильевна, которая искала брата все послевоенные годы. И сейчас она хочет вернуть останки на родину и похоронить рядом с родителями.

«Процедура непростая, особенно с учётом эпидобстановки, и может затянуться не на один месяц. Обязательно сделаем всё, чтобы она прошла в максимально короткие сроки», - сказал губернатор.