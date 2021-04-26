Видео: Несмотря на непогоду, 500 спортсменов бежали марафон «Псковжилстрой»

16:42, 26 апреля 2021, ПАИ

В Пскове состоялся один из самых масштабных беговых турниров региона - марафон компании «Псковжилстрой». В нем участвовали около 500 спортсменов самых разных возрастов из разных российских регионов. Дети бежали дистанцию в 1 километр, взрослые - 10,5 км, 21 км и марафон 42 км. На маршруте бегуны поддерживали силы возле «пунктов подпитки». Кто стал победителем среди детей, читайте здесь, победители-бегуны взрослые здесь. Фоторепортаж ПАИ с мероприятия смотрите здесь.