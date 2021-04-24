Определились победители детских забегов марафона «Псковжилстрой 2021»

15:28, 24 апреля 2021, ПАИ

Первый день марафона «Псковжилстрой 2021» прошёл в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Сегодня на старт вышли самые маленькие участники соревнований.

В возрастной категории от трёх до четырёх лет на старт вышли 14 человек. Они преодолели дистанцию 200 метров. А 35 детей в возрасте от пяти до шести лет пробежали 400 метров.

В забеге на 200 метров победителями стали Милена Белькевич, Валерия Пличенко, Александра Быкова, Егор Хомяков, Кирилл Ефимов, Кирилл Гасанов,

В забеге на 400 метров – Ксения Сабирова, Анастасия Митрофаненко, Надежда Яковлева, Пётр Ильин, Пётр Мовсисян, Александр Стояновский.

Все участники забега получили памятные медали и призы.

Основной забег на длинные дистанции пройдёт завтра, 25 апреля. На старт выйдут более 500 участников. Это рекордное количество участников за все проведенные этапы.