Михаил Ведерников и Александр Котов поблагодарили за работу сотрудников Порховской скорой помощи
Сотрудники поста скорой помощи «Порховский» получили благодарности от областной законодательной и исполнительной власти, передает корреспондент газеты «Порховский вестник».
С профессиональным праздником Порховский пост скорой помощи поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он вручил благодарственное письмо областной администрации водителю автомобиля скорой медицинской помощи Александру Огурцову, фельдшеру скорой помощи Вере Федотовой.
Благодарность Псковского областного Собрания депутатов вручили фельдшеру скорой медицинской помощи поста «Порховский» Екатерине Алексеевой.
Ранее сообщалось, что 28 апреля в России отмечается День работника скорой медицинской помощи.
Михаил Ведерников и Александр Котов поблагодарили за работу сотрудников Порховской скорой помощи
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