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Общество

День работника скорой медицинской помощи отмечается 28 апреля

28 апреля отмечается День работников скорой медицинской помощи. Как сообщает calend.ru, праздник был установлен в 2020 году постановлением Правительства РФ.

Именно в этот день в 1898 году вышел приказ Московского обер-полицмейстера, которым за двумя полицейскими участками в Москве было закреплено по одной карете скорой помощи и для медиков было выделено отдельное помещение. Дежурили круглосуточно. Пострадавших от несчастных случаев доставляли в приемные покои при полицейских домах. Так и зародилась служба скорой медицинской помощи (СМП) в России.

Однако отсутствие большего количества карет и закрепление их за конкретным полицейским участком привело к тому, что обслуживали они только одну территорию. Вызвать карету скорой помощи могли только уполномоченные люди, к которым относились полицейские, дворники и сторожа. По той же причине поначалу людям оказывали помощь на улице, а не на дому. Пациентами обычно становились пьяные или получившие травму люди.

В 1899 году появились первые станции скорой помощи в Санкт-Петербурге. В начале XX века их стало больше, а штат стали составлять профессиональные бригады медиков. Затем были созданы научно-исследовательские институты и больницы скорой помощи, наиболее известными из которых стали НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в Москве и НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Санкт-Петербурге.

В 1926 году при Московской станции скорой помощи заработал дежурный пункт неотложной помощи для обслуживания внезапно заболевших на дому. Врачи выезжали к больным на мотоциклах с колясками, машины появились позднее. Сотрудники службы оказывали неоценимую помощь раненым в годы Великой Отечественной войны.

С 1 января 2005 года вступил в силу приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи», который определил базовые положения при оказании СМП. Помощь должна производиться круглосуточно и безвозмездно.

В 2020 году сотрудники и специалисты службы скорой медицинской помощи одними из первых начали противостояние новой коронавирусной инфекции.

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