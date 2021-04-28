Видео: Принимаем вызов. Как работает скорая помощь
В России сегодня отмечают День работников скорой помощи, дата официально утверждена в прошлом, пандемийном году. Фельдшеры Псковской области профессиональный праздник встречают на дежурствах. В Порховском районе скорая ежемесячно выезжает на 600 вызовов, медики реанимируют тяжелых больных, перевозят людей с тяжелейшими травмами, принимают роды в машине. Старший фельдшер скорой помощи Порховского района Екатерина Алексеева рассказала ПАИ о своей работе.
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28 апреля 2021
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