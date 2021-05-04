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Стартовала аккредитация СМИ на юбилейную Встречу воздухоплавателей в Великих Луках

Ночное свечение аэростатов. Фото volyn60.ru

Стартовала аккредитация СМИ на юбилейную Встречу воздухоплавателей в Великих Луках. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, право на аккредитацию имеют штатные сотрудники средств массовой информации, официально зарегистрированных на территории Российской Федерации в соответствии с Законом РФ «О средствах массовой информации». «Свободные» фотографы, авторы, блогеры аккредитуются в особом порядке — на усмотрение пресс-центра, с учетом перспектив возможного сотрудничества.

Подать заявку на аккредитацию можно, заполнив анкету. Иногородним СМИ нужно указать необходимость бронирования мест в гостиницах. Подробнее ознакомиться с условиями и правилами работы представителей СМИ можно в положении об аккредитации на Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках.

Напомним, что 25-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 11 по 17 июня. Организаторами встречи выступают администрация Псковской области и города Великие Луки, полномочным представителем которых является Федерация воздухоплавательного спорта Псковской области. Чемпионат России санкционирован ОО «Федерацией воздухоплавания России». Генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей является ПАО «Газпром». 

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