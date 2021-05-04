Более 85 млн рублей направили органы соцзащиты на финансирование городов и районов

21:20, 04 мая 2021, ПАИ

85,4 млн рублей направлено в органы соцзащиты городов и районов на финансирование. Об этом написал официальный канал Псковской области.

Деньги направлены для:

ежемесячной денежной выплаты на третьего ребёнка или последующих детей,

ежемесяного пособия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам.

В настоящее время осуществляется зачисление средств на счета граждан, сообщает областной комитет по соцзащите.