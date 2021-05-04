Более 85 млн рублей направили органы соцзащиты на финансирование городов и районов
85,4 млн рублей направлено в органы соцзащиты городов и районов на финансирование. Об этом написал официальный канал Псковской области.
Деньги направлены для:
- ежемесячной денежной выплаты на третьего ребёнка или последующих детей,
- ежемесяного пособия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам.
В настоящее время осуществляется зачисление средств на счета граждан, сообщает областной комитет по соцзащите.
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