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Соцсфера

Более 85 млн рублей направили органы соцзащиты на финансирование городов и районов

85,4 млн рублей направлено в органы соцзащиты городов и районов на финансирование. Об этом написал официальный канал Псковской области.

Деньги направлены для:

  • ежемесячной денежной выплаты на третьего ребёнка или последующих детей, 
  • ежемесяного пособия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам.

 В настоящее время осуществляется зачисление средств на счета граждан, сообщает областной комитет по соцзащите.

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