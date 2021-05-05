Участник международного мотомарша: Псков встретил нас очень радушно

12:04, 05 мая 2021, ПАИ

«Псков встретил нас очень радушно», - заявил президент отделения «Дороги Победы» мотоклуба «Ночные волки» Андрей Бобровский. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, 5 мая в город прибыли участники VII международного мотомарша «Дороги Победы 2021 — дорога домой!».

Андрей Бобровский добавил, что мотомарш проходит через Псков впервые. «И это для нас серьезная честь. Псков – город воинской славы, у меня он всегда ассоциировался с десантом. Здесь, действительно, очень много людей, причастных к Победе и неравнодушных к тому, что происходит. И мы не только не зря приехали, но и будем делать это теперь каждый год», - сказал он.

Президент отделения «Дороги Победы» заметил, что эту традицию зародили прадеды и деды, которые больше 70 лет назад «сели на мотоциклы и проводили недруга, фашистскую нечисть обратно в Берлин и там ее уничтожили». «Поэтому мы всего лишь повторяем традицию и считаем это своим долгом. И приобщаем к этому не только русских людей, но и друзей из Евросоюза. Там еще остались люди, у которых есть честь, совесть и которые могут принимать адекватные решения», - констатировал Андрей Бобровский.

Он уточнил, что в мотомарше принимают участие представители шести стран — России, Казахстана, Польши, Словакии, Словении, Чехии и Германии. Однако из-за коронавирусных ограничений в Европе не все желающие смогли приехать.