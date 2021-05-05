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Прибывшие в Псков мотоциклисты из Европы рассказали, почему участвуют в мотомарше

Мотоциклисты из Европы рассказали, почему участвуют в VII международном мотомарше «Дороги Победы 2021 — дорога домой!», приуроченном к 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, 5 мая участники интернациональной колонны прибыли в Псков.

«Нас сюда привела история, - отметил президент отделения «Европа» мотоклуба «Ночные волки» Джозеф Хамбалек. - Низкий поклон русским людям и большое уважение всем героям Второй мировой войны». Он констатировал, что во время посещения памятников, могил воинов участники мотомарша отдают дань уважения погибшим.

Президент чешского отделения мотоклуба «Ночные волки» Марек Раткович добавил, что это нужно для сохранения истории. «История у нас одна. Низкий поклон нашим героям — и чехословацким, и русским, всем, кто погиб на войне. Мы очень рады быть здесь», - сказал он. Чешский мотоциклист уверен, то нужно сделать все возможное, чтобы войны никогда не было. «В Европе мы всем рассказываем, что видим здесь, в России, людей, которые воевали за наш мир», - рассказал он.

«История — это самое главное, что у нас есть, - согласилась с ним участница мотомарша из Польши Сильвия Андрушкевич. - Если бы тогда наши деды не шли на войну, нас бы сегодня не было. Наше мотосообщество поддерживает друг друга во всем мире, это мотобратство. Это наш долг - приехать сюда, почтить память погибших. Здесь лежат не только русские солдаты, но воины всех национальностей, и польские тоже».

Среди участников мотомарша присутствуют байкеры из 6 стран — России, Германии, Чехии, Польши, Словакии и Казахстана. Накануне они возложили цветы к мемориалу в деревне Красуха Порховского района, сегодня посетили Могилу Неизвестного Солдата в Пскове. Далее мотомарш отправится в Великие Луки и поселок Идрица Себежского района.

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