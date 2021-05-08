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Политика

Ковид-паспорта в Европе могут быть введены уже в июне

Система сертификатов о вакцинации против COVID-19 может заработать в ЕС уже в июне, пишет «Лента.ру» со ссылкой на главу Евросоюза Урсулу фон дер Ляйен.

По её словам, юридическая и техническая подготовка данного вопроса идёт полным ходом. Политическое соглашение о введении системы ковид-паспортов может быть заключено ещё до конца мая.

Для получения данного документа человеку необходимо будет предоставить доказательства того, что он вакцинировался, переболел или имеет антитела. Также можно будет предоставить отрицательный тест на коронавирус. Мера направлена на то, чтобы сделать возможными поездки в ЕС и внутри него.

 

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