Псковские депутаты согласовали передачу части прибыли «Горводоканала» на ремонт водопровода в Лисьих Горках

16:10, 28 мая 2021, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы в ходе очередной 51-й сессии согласовали вопрос о направлении части прибыли муниципального предприятия «Горводоканал» за 2020 год на капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения, реконструкцию КНС. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

По итогам работы за 2020 год «Горводоканал» должен перечислить в городской бюджет 6 млн 56 тысяч рублей.

Депутаты решили эти деньги направить на капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения на улице Хвойной (Лисьи Горки), а также на реконструкцию канализационно-насосных станций, расположенных на улице Генерала Маргелова, улице Народной, 15 и улице Петропавловской, проведение аварийно-восстановительных работ (в связи с отключением водоснабжения в Пскове на одни сутки – 17 июля).

«Это решение нашего предприятия. Прибыль, которую мы получили в прошлом году, будет направлена на то, чтобы улучшить качество жизни граждан. Мы заменим достаточно большой участок водопровода в Лисьих Горках, это позволит жителям бесперебойно получать воду от нашего источника, – прокомментировал депутат гордумы, директор МП Пскова «Горводоканал» Константин Болотин. – Водопровод был построен еще в 70-х годах прошлого века, с тех пор никто ничего не менял. Сейчас люди получают воду от скважины, мы хотим поменять этот участок, для того чтобы было меньше аварий и люди начали получать более качественные услуги. До этого мы всегда выезжали на участок и устраняли возникающие аварии, но работ по замене не производили. Теперь участок возьмём на баланс предприятия и будем его обслуживать. В этом вопросе нас поддержала администрация города и, самое главное, депутаты Псковской городской Думы».

Добавим, вопрос депутаты утвердили большинством голосов.