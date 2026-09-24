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Политика

Стало известно, кому переданы четыре освободившихся мандата депутатов Заксобрания Псковской области

Решение о передаче четырёх освободившихся мандатов депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва приняла избирательная комиссия региона на 189-м заседании сегодня, 24 сентября. Мандаты освободились после отказов девяти кандидатов от «Единой России», КПРФ и ЛДПР, сообщается в канале облизбиркома в мессенджере MAX.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

От мандатов, распределённых по единому списку Псковского регионального отделения «Единой России», последовательно отказались Антон Мороз, Марина Быстрова, Николай Романов, Олег Шипилин, Маргарита Шалыгина, Ольга Галахова и Екатерина Анисимова. Вакантные мандаты переданы Оксане Лазаревой и Дмитрию Быстрову.

От мандата, распределённого по единому списку Псковского областного отделения КПРФ, отказался Степан Белов. Мандат передан Дмитрию Михайлову.

От мандата, распределённого по единому списку Псковского регионального отделения ЛДПР, отказался Сергей Леонов. Мандат передан Антону Минакову.

Во всех случаях действовала одна и та же процедура: после отказа кандидата мандат переходит следующему зарегистрированному кандидату в соответствующем списке.

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