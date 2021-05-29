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Политика

Дмитрий Зарембо: У главы Пустошкинского района диалога с депутатами нет

Председатель Пустошкинского районного Собрания депутатов Дмитрий Зарембо разделяет выводы о некомпетентности главы муниципалитета Светланы Васильковой, сделанные в открытом письме бывшего заместителя главы района Андрея Иванова. Об этом он заявил корреспонденту Псковского агентства информации.

«Районное Собрание получило это открытое письмо, каждый депутат с ним познакомился. Я разделяю мнение автора письма», - сказал Дмитрий Зарембо.

«Между районным Собранием и главой района Светланой Васильковой по-прежнему нет никакого диалога, видимо, мы не нужны ей для решения проблем муниципалитета. Нет у нее диалога и с главами волостей», - отметил председатель представительного органа власти Пустошкинского района, напомнив также, что депутаты уже ставили неудовлетворительную оценку работе Васильковой на посту главы района.

В социальных сетях появился текст открытого письма бывшего заместителя главы Пустошкинского района Андрея Иванова, который перечисляет факты некомпетентности Светланы Васильковой на пост руководителя муницилитета.

«От участия в решении этих и многих других менее значимых вопросов Василькова С.Р. полностью отстранилась, или переложила их решение на своих заместителей, для которых в условиях самоизоляции района эти задачи невыполнимы», в частности, говорится в письме.

На момент публикации глава района Светлана Василькова была недоступна для комментариев.

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