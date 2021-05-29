Глава Пустошкинского района Светлана Василькова оказалась в центре публичного скандала

11:15, 29 мая 2021, ПАИ

Бывший заместитель главы администрации Пустошкинского района Андрей Иванов направил в адрес депутатов Пустошкинского районного Собрания открытое письмо, в которой подверг жесткой критике работу главы муниципалитета Светланы Васильковой.

Текст письма активно тиражируется в группах и личных аккаунтах в соцсетях района.

В письме, в частности, говорится, что «самостоятельно принимать значимые решения Василькова не способна»: Отчётливо стало понятным, что во все сферы деятельности главы района внедрён областной депутат Лев Шлосберг. Для Васильковой он и только он является признанным авторитетом абсолютно во всех сферах управления районом». «Стоит вспомнить и вопиющий случай, когда в апреле 2020 года С. Василькова «слила» своему куратору служебную информацию, которая тут же была распространена им в сети Интернет».

Андрей Иванов отмечает, что за полтора года в должности главы района Светланой Васильковой «не предпринято ни одной попытки инициировать встречу с Губернатором Псковской области; проведена одна встреча с профильным вице-губернатором Осиповым В.В., после настоятельных просьб заместителя главы администрации по ЖКХ Корогод О.В. и по моей инициативе с Емельяновой В.В.; не проведена ни одна встреча с руководителями комитетов АПО (по экономике, культуре, спорту, образованию и.т.д.); полностью отсутствуют контакты с Главами соседних районов».

«Василькова С.Р. старательно продолжает избегать встреч с гражданами района и трудовыми коллективами. Все подобные мероприятия проводились исключительно по моей инициативе», пишет Иванов.

Экс-заместитель также отмечает, что управление Светланой Васильковой муниципалитетом привело к тому, что район не смог получить из областного бюджета поддержки на проекты в сферах культуры, экономики, ЖКХ.

«От участия в решении этих и многих других менее значимых вопросов Василькова С.Р. полностью отстранилась, или переложила их решение на своих заместителей, для которых в условиях самоизоляции района эти задачи невыполнимы», заявляет Андрей Иванов.

«Подытожив свои доводы, приходится признать, что выиграть выборы могут и случайные люди, но от случая к случаю руководить районом такие люди не имеют права. Они должны либо перестраиваться и работать для созидания, либо осознать, что их деятельность приносит больше негатива чем пользы и покидать пост. В противном случае напомнить таким главам о их неудовлетворительной работе должны депутаты, либо правоохранительные органы», резюмируют бывший заместитель Светланы Васильковой.

Светлана Василькова была избрана главой Пустошкинского района осенью 2019 года как кандидат от партии «Яблоко». За полтора года она неоднократно оказывалась в центре скандалов.