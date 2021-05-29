Без осадков и до +20 градусов ожидается в Псковской области 30 мая

16:41, 29 мая 2021, ПАИ

30 мая на территории Псковской области ожидается небольшая облачность, без существенных осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на воскресенье температура воздуха составит от +2 до +7 градусов. Днём от +15 до +20 градусов. Атмосферное давление высокое. Ветер северных, северо-восточных направлений 5-10 метров в секунду.