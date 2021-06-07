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Страна и мир

Социальные работники России отмечают профессиональный праздник сегодня

8 июня в России отмечается День социального работника — профессиональный праздник работников сферы социальной защиты населения. Праздник установлен на основании Указа Президента РФ № 1796 от 27 октября 2000 года, пишет calend.ru.

8 июня 1701 года Петр I издал указ, создавший впоследствии государственную систему соцзащиты, — «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых».

Согласно указу, «для десяти человек больных в богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил». Эти люди и стали предшественниками современных социальных работников, а сам документ положил начало формированию государственной системы социальной защиты в стране.

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