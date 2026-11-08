Солнцезащитные очки, телефон и жвачка: за что россиянина могут депортировать или оштрафовать за границей

19:54, 08 ноября 2026, ПАИ

Ношение солнцезащитных очков на паспортном контроле в аэропортах Индонезии может обернуться отказом во въезде или депортацией. Об этом news.ru рассказал адвокат Сергей Жорин, предупредив туристов о строгих и не всегда очевидных правилах поведения за рубежом.

По словам юриста, в Индонезии запрещено фотографировать, вести видеосъёмку и пользоваться мобильными телефонами во время иммиграционного контроля, а находиться перед сотрудником иммиграционной службы нельзя в солнцезащитных очках или головном уборе. Статья 75 Закона Индонезии № 6 от 2011 года предусматривает административные меры вплоть до депортации.

Эксперт обратил внимание и на ограничения в других популярных направлениях. В Таиланде незаконный ввоз электронных сигарет грозит уголовной ответственностью вплоть до лишения свободы. В Сингапуре запрещён ввоз жевательной резинки, а за приобретение, хранение или использование вейпа предусмотрен штраф до 10 тысяч сингапурских долларов (около 640 тысяч рублей). За брошенный мусор, включая окурки, суд может назначить штраф.