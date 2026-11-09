Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Великолукский лучник Илья Силаев выиграл Гран-при Черногории

Великолукский лучник Илья Силаев выиграл Гран-при Черногории в стрельбе из блочного лука среди мужчин. Соревнования прошли в городе Херцег-Нови, сообщает корреспондент ПАИ.

Илья Силаев. Фото: РФСЛ

Илья Силаев занял первое место по итогам квалификации и автоматически прошёл в полуфинал соревнований. В 1/2 финала он выиграл у киприота Стилианоса Христодулу – 146:143, а в финале одолел соотечественника Бато Ангархаева – 145:141.

Кроме того, на счету великолукского спортсмена бронза Балканского чемпионата. Участники соревновались в том же составе, а квалификационный отбор был совмещён с Гран-при Черногории. Поэтому Илья Силаев вышел с первого места и попал сразу в полуфинал, где уступил Христодулу – 143:144. В спарринге за бронзу великолукский спортсмен одолел другого киприота Спироса Геролема – 146:142

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

09 ноября 2026

Великолукский лучник Илья Силаев выиграл Гран-при Черногории
09 ноября 2026

Пскович Сакадеев выиграл кубок Медийной футбольной лиги
09 ноября 2026

Детскую спортплощадку по проекту ТОС обустроили в Новоржеве
08 ноября 2026

Грация, энергия и красота движения: в Пскове прошёл Кубок по спортивной аэробике
08 ноября 2026

Региональный Кубок по спортивной аэробике проходит в Пскове
07 ноября 2026

Во славу героев: в Пскове прошёл турнир по кикбоксингу памяти сотрудников управления «Альфа»
07 ноября 2026

На огневом рубеже: псковские полицейские определили лучших стрелков
07 ноября 2026

Станислав Стармолотов поприветствовал участников региональных соревнований по кикбоксингу

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...