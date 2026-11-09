Великолукский лучник Илья Силаев выиграл Гран-при Черногории

11:59, 09 ноября 2026, ПАИ

Великолукский лучник Илья Силаев выиграл Гран-при Черногории в стрельбе из блочного лука среди мужчин. Соревнования прошли в городе Херцег-Нови, сообщает корреспондент ПАИ.

Илья Силаев занял первое место по итогам квалификации и автоматически прошёл в полуфинал соревнований. В 1/2 финала он выиграл у киприота Стилианоса Христодулу – 146:143, а в финале одолел соотечественника Бато Ангархаева – 145:141.

Кроме того, на счету великолукского спортсмена бронза Балканского чемпионата. Участники соревновались в том же составе, а квалификационный отбор был совмещён с Гран-при Черногории. Поэтому Илья Силаев вышел с первого места и попал сразу в полуфинал, где уступил Христодулу – 143:144. В спарринге за бронзу великолукский спортсмен одолел другого киприота Спироса Геролема – 146:142