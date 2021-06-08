Почти девять тысяч россиян вылечились от COVID-19 за сутки
За последние сутки в России от коронавируса вылечились 8 883 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
7 июня в стране зафиксировано 379 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России выявлено 9 977 новых случаев заболевания коронавирусом.
Всего по состоянию на 8 июня в России выявлено 5 145 843 случая заболевания коронавирусом, 4 752 085 человек выздоровело, 124 496 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 38 136 случаев заражения коронавирусом, 32 766 пациентов выздоровело, 421 человек умер.
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