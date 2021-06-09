Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 423
В Псковской области с начала пандемии от коронавируса скончались 423 человека. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.
За последние сутки в регионе выявили два новых случая смерти от COVID-19. Всего в Псковской области зарегистрирован 38 181 случай заражения коронавирусом, 32 790 пациентов выздоровело.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к электросамокатам?
09 июня 2021
Форсирование реки, лазертаг и песни у костра: военно-патриотическая эстафета прошла в Пушкиногорском районе