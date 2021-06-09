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Общество

Псковские росгвардейцы стали призерами соревнований по практической стрельбе

В Пскове в рамках спартакиады на первенство Псковского регионального отделения всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» состоялись соревнования по практической стрельбе, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В соревнованиях приняли участие восемь команд правоохранительных органов и воинских частей, дислоцирующихся на территории региона.

Участники соревновались в стрельбе на точность из автоматического оружия и пистолетов из различных положений. Расстояние до мишени от трёх до ста метров.

Представители Управления Росгвардии по Псковской области завоевали серебро, третьего места удостоились военнослужащие Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, первое место завоевала команда регионального УФСИН.

В личном первенстве росгвардеец Кирилл Е. занял первое место в одном из упражнений по стрельбе из автомата, а второе место получил росгвардеец Максим П. Победителям и призерам вручили почетные кубки, медали и грамоты.

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