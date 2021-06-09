Более 6,3 млн рублей дополнительно направят в Псковскую область на питание школьников
Правительство РФ дополнительно выделило 6 млн 354 тысячи рублей для обеспечения учащихся начальных классов в Псковской области бесплатным горячим питанием. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте правительства.
Согласно документу, всего из федерального бюджета в регионы будет направлено ещё порядка 127 миллионов рублей.
Работа по обеспечению младших школьников горячим питанием ведётся по поручению президента России Владимира Путина. В 2020 году на эти цели было направлено более 22 млрд рублей, в 2021 году – более 59 млрд рублей.
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