Более 6,3 млн рублей дополнительно направят в Псковскую область на питание школьников

18:05, 09 июня 2021, ПАИ

​

Правительство РФ дополнительно выделило 6 млн 354 тысячи рублей для обеспечения учащихся начальных классов в Псковской области бесплатным горячим питанием. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте правительства.

Согласно документу, всего из федерального бюджета в регионы будет направлено ещё порядка 127 миллионов рублей.

Работа по обеспечению младших школьников горячим питанием ведётся по поручению президента России Владимира Путина. В 2020 году на эти цели было направлено более 22 млрд рублей, в 2021 году – более 59 млрд рублей.