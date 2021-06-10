Более десяти тысяч россиян вылечились от COVID-19 за сутки

11:47, 10 июня 2021, ПАИ

За последние сутки в России от коронавируса вылечились 10 096 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

9 июня в стране зафиксировано 383 летальных исхода от COVID-19. За сутки в России выявлено 11 699 новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего по состоянию на 10 июня в России выявлено 5 167 949 случаев заболевания коронавирусом, 4 771 995 человек выздоровело, 125 278 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 38 229 случаев заражения коронавирусом, 32 811 пациентов выздоровело, 423 человека умерло.