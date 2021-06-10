Более десяти тысяч россиян вылечились от COVID-19 за сутки
За последние сутки в России от коронавируса вылечились 10 096 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
9 июня в стране зафиксировано 383 летальных исхода от COVID-19. За сутки в России выявлено 11 699 новых случаев заболевания коронавирусом.
Всего по состоянию на 10 июня в России выявлено 5 167 949 случаев заболевания коронавирусом, 4 771 995 человек выздоровело, 125 278 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 38 229 случаев заражения коронавирусом, 32 811 пациентов выздоровело, 423 человека умерло.
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