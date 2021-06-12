Шесть псковских проектов по охране здоровья поддержали в Фонде президентских грантов

13:09, 12 июня 2021, ПАИ

Сразу шесть некоммерческих организаций Псковской области, подавших заявки по направлению «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», отмечены на втором конкурсе 2021 года Фонда президентских грантов. Список победителей опубликован на сайте фонда.

Среди лидеров оказались проект «Доступная абилитация» Центра доступной абилитации и реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Добрея», проект «Развитие конного спорта и реабилитационной верховой езды в Псковской области» Псковской региональной федерации конного спорта, проект «Спорт доступен каждому» областного отделения Всероссийского общества инвалидов.

Победителями конкурса также стали авторы проекта «Сильный от 3-х до бесконечности. Школа каратэ для всей семьи» школы боевых искусств «Будокан «АТЭМИ», проекта «Street Workout – сообщество твоего развития» региональной спортивной общественной организации воркаута, проекта «Мудрость и юность. Пожилые - детям, дети – пожилым» регионального отделения Союза пенсионеров России.

Как сообщается на сайте фонда, по решению Координационного комитета средства на реализацию своих инициатив в общем объеме 4 162 млн рублей получат 2 144 социально ориентированные некоммерческие организации из 81 региона. Всего на конкурс было подано 12 255 проектов.

Ранее ПАИ сообщало, что 13 проектов из Псковской области победили в конкурсе Фонда президентских грантов.