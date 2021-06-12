Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Шесть псковских проектов по охране здоровья поддержали в Фонде президентских грантов

Сразу шесть некоммерческих организаций Псковской области, подавших заявки по направлению «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», отмечены на втором конкурсе 2021 года Фонда президентских грантов. Список победителей опубликован на сайте фонда.

Среди лидеров оказались проект «Доступная абилитация» Центра доступной абилитации и реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Добрея», проект «Развитие конного спорта и реабилитационной верховой езды в Псковской области» Псковской региональной федерации конного спорта, проект «Спорт доступен каждому» областного отделения Всероссийского общества инвалидов.

Победителями конкурса также стали авторы проекта «Сильный от 3-х до бесконечности. Школа каратэ для всей семьи» школы боевых искусств «Будокан «АТЭМИ», проекта «Street Workout – сообщество твоего развития» региональной спортивной общественной организации воркаута, проекта «Мудрость и юность. Пожилые - детям, дети – пожилым» регионального отделения Союза пенсионеров России.

Как сообщается на сайте фонда, по решению Координационного комитета средства на реализацию своих инициатив в общем объеме 4 162 млн рублей получат 2 144 социально ориентированные некоммерческие организации из 81 региона. Всего на конкурс было подано 12 255 проектов.

Ранее ПАИ сообщало, что 13 проектов из Псковской области победили в конкурсе Фонда президентских грантов.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>





Есть ли у вас любимый блогер?
Проголосовать >>>

12 июня 2021

13 проектов НКО из Псковской области победили в конкурсе Фонда президентских грантов

12 июня 2021

Елена Бибикова поздравила псковичей с Днём России
12 июня 2021

Кратковременный дождь и грозу ожидают сегодня в Пскове

12 июня 2021

Александр Козловский поздравил псковичей с Днём России
12 июня 2021

Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днём России
12 июня 2021

Про парк на Соколихе, странные кражи в Пскове и ответы Юлии Пересильд на вопросы подписчиков — в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
11 июня 2021

Актриса Юлия Пересильд устроила небольшую пресс-конференцию в Instagram и ответила на вопросы своих подписчиков
11 июня 2021

В Псковской области обсудили вопросы вакцинации и восстановления численности занятого населения

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...