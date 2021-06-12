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Общество

13 проектов НКО из Псковской области победили в конкурсе Фонда президентских грантов

Фото с сайта Фонда президентских грантов/ Владимир Андреев, УРА.РУ.

Фонд президентских грантов поддержал 13 заявок из Псковской области. Список победителей второго конкурса 2021 года среди некоммерческих организаций опубликован на сайте Фонда президентских грантов.

НКО из Псковской области получат на реализацию своих программ 10,2 млн руб. Региональные проекты были отмечены в шести конкурсных направлениях из 13 представленных.

Шесть побед у области в номинации «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», две победы в направлении «Сохранение исторической памяти», два проекта посвящены охране окружающей среды и защите животных. 

По одному псковскому проекту отметили по направлениям «Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных», «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» и «Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников».

Всего по итогам второго конкурса 2021 года фондом поддержаны 2144 некоммерческих проекта различных регионов страны на общую сумму более 4 млрд рублей.

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