Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны найден в Пустошкинском районе
Снаряд времен Великой Отечественной войны найден в Пустошкинском районе, передает корреспондент Псковского агентства информации.
13 июня в деревне Лопатино Пустошкинского района местные жители нашли взрывоопасный предмет.
Прибывшие на место происшествия специалисты идентифицировали артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны калибра 152 мм.
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