Псковский театр драмы открыл гастроли в Астрахани новым спектаклем «Смерть Тарелкина»

10:50, 17 июня 2021, ПАИ

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина представил астраханской публике премьеру этого сезона – спектакль «Смерть Тарелкина». Выступление прошло с аншлагом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

Новый спектакль Псковского театра драмы, премьера которого состоялась в мае этого года, поставил ученик прославленного Римаса Туминаса, молодой московский режиссер Хуго Эрикссен.

Создатели псковского спектакля стремятся отойти от сценической традиции зловещей комедии масок, прочно приросшей к пьесе Сухово-Кобылина. Спектакль Хуго Эрикссена – почти бытоподобный реализм. С одним важным исключением: это не историческая реальность 1860-х и не сегодняшний день, а 1990-е, вернее, миф о «лихих девяностых», живущий в массовом сознании и запечатленный в искусстве, преимущественно – в кино.

Псковская труппа уже получила первые отзывы астраханских зрителей на спектакль. «Будете в Пскове – посмотрите “Смерть Тарелкина”. В общем-то, я не думала, что нас так легко выпустят сегодня из театра... Без проверки документов, без обыска. Когда в зрительный зал внесли гроб, а меня показали на экране вместе с соседями по ряду и сказали, что мы главные подозреваемые, я всё поняла... Поняла, что спектакль мощный! Впрочем, от Хуго Эрикссена, ученика Римаса Туминаса, слабого спектакля никто, наверное, и не ждал», – написала в своем профиле в «Фейсбуке» Надежда Родионова, редактор в ИД «Каспий».

Спектаклем «Смерть Тарелкина», открывшим гастроли Псковского театра драмы в Астрахани, в конце месяца, 29 июня, закроется театральный сезон для псковичей.

Впереди у псковской труппы еще три показа на сцене Астраханского драматического театра: 17 июня астраханцы увидят трагедию Шекспира «Отелло» в постановке Даниила Безносова, 18 июня – комедию Талгата Баталова «Очень громкая премьера», завершатся гастроли 19 июня спектаклем-лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска» «Ревизор» (режиссер Петр Шерешевский).

Вскоре и Астраханский драматический театр представит псковичам свои спектакли. Астраханская труппа будет гастролировать в Пскове с 24 по 27 июня. Ознакомиться с программой гастролей можно на официальном сайте Псковского театра драмы.

Обменные гастроли между театрами стали возможны благодаря проекту «Большие гастроли», организованному ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому единому гастрольно-концертному плану Минкультуры России. Гастроли пройдут в рамках межрегионального направления «Больших гастролей».