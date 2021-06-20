О правилах безопасности в жару псковичам напоминает МЧС

10:31, 20 июня 2021, ПАИ

Главное управление МЧС России по Псковской области рекомендует соблюдать правила безопасного поведения в жаркую погоду. Об этом сообщают на сайте ведомства.

В течение дня советуют держать окна закрытыми, использовать кондиционер.Чтобы не допустить перегрева тела, необходимо пить достаточно жидкости, принимать прохладный душ или ванну, делать холодные компрессы, ванночки для ног

По возможности не стоит выходить на улицу с 11:00 до 16:00. Если же пришлось, рекомендуют надеть легкую и свободную одежду из натуральных тканей, головные уборы и солнцезащитные очки, находиться в тени. Важно избегать физических нагрузок, пить воду, но избегать сладких и газированных напитков.

«Никогда не оставляйте детей и животных в припаркованных транспортных средствах даже на непродолжительное время. Прежде чем садиться в машину, стоявшую на солнце, отройте все окна и двери и при возможности включите кондиционер», - напоминают сотрудники МЧС.

В жаркую погоду не рекомендуется разводить открытый огонь на приусадебных участках и в лесах. При возникновении чрезвычайных происшествий необходимо звонить по телефонам пожарно-спасательной службы «101» или на единый номер вызова экстренных служб «112».