Дети летать не умеют. Медики призывают родителей следить за детьми у окон

12:46, 22 июня 2021, ПАИ

В жару стоит обратить особое внимание на детей и их доступ к окнам, призвала псковичей заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Анна Митюшкина. Количество случаев с каждым днем растет, вчера, 21 июня, в Пскове уже два зарегистрированных случая падения маленьких детей из окон.

«Еще раз хотелось бы напомнить всем родителям, что в такую жаркую погоду, которая стоит сейчас, хочется, чтобы родители уделяли особое внимание открытым окнам в квартирах. К сожалению, это первый и основной фактор травматизма и смертельной опасности для детей младшего возраста, начиная от полутора и до семи лет», - обратилась к читателям ПАИ Анна Митюшкина.

Она отметила, что, если дети оставлены без присмотра хотя бы на несколко минут, это может нести смертельную опасность. Родителям будет сложно оправдать себя, если произойдет трагедия.

«Хочется напомнить родителям, чтобы посмотрели на все окна, которые у них есть в квартире, отодвинули мебель, чтобы она не была близко придвинута к подоконникам, чтобы ребенок не мог самостоятельно добраться до окна», - отметила она и уточнила, что, если окна старые, надо открывать форточки, если новые, то ставить на фронтальное проветривание.

Анна Митюшкина посоветовала обратить внимание на специальные устройства: ограничители, блокираторы, фиксаторы, которые не позволят ребенку самостоятельно открыть окно. Если в семье появился ребенок, можно поставить на окнах более безопасную фурнитуру.

«Также хочется сказать про то, что не стоит оставлять детей под присмотром более старших детей или пожилых бабушек и дедушек, которые не могут вовремя среагировать, могут отвлечься и не уследить. Оставлять детей нужно под присмотром только взрослых адекватных людей», - подчеркнула эксперт.

Анна Митюшкина отметила, что несчастные случаи часто происходят из-за естественной любознательности детей. Ребенок может бросить в окно игрушку и полезть посмотреть, что с этой игрушкой стало, не удержаться, перевеситься и упасть. Также надо учитывать, что москитные сетки не спасают, ребенок думает, что это опора, и падает вместе с сеткой.

«Родители, будьте предельно внимательны и осторожны, когда ребенок находится рядом с окном!» - призвала медик.