В Пскове 21 июня два маленьких ребенка выпали из окон

12:00, 22 июня 2021, ПАИ

21 июня, в Пскове, из окон многоэтажных домов выпали два ребенка в возрасте до трех лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Анна Митюшкина.

«Два ребенка до трех лет выпали из окон первого этажа. У одного ребенка ушиб мягких тканей головы. У второго ребенка диагноз пока неизвестен, сейчас дети проходят обследование, находятся на стационарном лечении в Детской областной больнице», - уточнила она.

Анна Митюшкина высказала предположение, что скорее всего «падение детей из окна вызвала утрата внимания родителей». Она отметила, что в одном из случаев ребенка заметили прохожие, он сидел и плакал под окном, тогда как родители не заметили, что ребенка нет в квартире.

«Хочется напомнить родителям, чтобы они были предельно внимательны к своим детям. Сейчас в жару, когда ребенок находится рядом с окном и при этом оставлен без присмотра даже на несколько минут, к сожалению, это может стать смертельным случаем», - отметила зампредседателя комитета по здравоохранению.

Ранее сообщалось, что в Пскове 5-летний ребенок выпал из окна, потянувшись за конфетами. Выпавшего из окна трёхлетнего ребёнка поймала великолучанка. Выпавший из окна в Пскове малыш получил черепно-мозговую травму. Четыре ребёнка погибли в Псковской области в июне.