1% псковичей попадает в больницу после прививки от коронавируса – Повторейко

11:14, 23 июня 2021, ПАИ

1% псковичей попадает в больницу после сделанной прививки от коронавируса. Об этом рассказала руководитель Псковской инфекционной больницы, врач-пульмонолог Анастасия Повторейко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 23 июня.

«Мы провели анализ и посчитали, что после вакцинации всего поступил 1% пациентов, - отметила Анастасия Повторейко. - Все они поступали в состоянии средней тяжести».

По словам спикера, каждый случай требует детальной разборки. Так, причиной заболевания может стать неправильно поставленная вакцина, либо заболевание сразу после второй прививки.

«Иммунитет не успел развиться, и человек заболел, - отметила врач. - Для формирования иммунитета и выработки антител нужно около 45 дней».